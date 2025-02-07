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«Интер Майми» Месси распродал все абонементы на предстоящий сезон

«Интер Майми» с радостью сообщает, что клуб распродал все абонементы на регулярный сезон МЛС 2025 года.

Источник: Спортс"

Обладатели абонементов на сезон 2025 года получают доступ к эксклюзивным впечатлениям в течение всего сезона. У них также будет приоритет, когда клуб переедет в свой новый дом в Майами, стадион Miami Freedom Park, в 2026 году", — говорится в сообщении клуба.

На сайте «Интер Майми» также отмечается, что болельщики по-прежнему могут билеты на отдельные домашние матчи этого сезона, который станет последним на стадионе Chase Stadium.

Клуб начнет новый сезон 22 февраля с домашнего матча. Команда примет «Нью-Йорк Сити».