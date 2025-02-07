«Интер Майми» Месси распродал все абонементы на предстоящий сезон

Обладатели абонементов на сезон 2025 года получают доступ к эксклюзивным впечатлениям в течение всего сезона. У них также будет приоритет, когда клуб переедет в свой новый дом в Майами, стадион Miami Freedom Park, в 2026 году", — говорится в сообщении клуба.