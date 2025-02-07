Глеб об игре с Месси: «Он творил нечто невероятное. Восторгались даже такие звезды, как Анри. В “Барсе” ему и Ибрагимовичу было непросто — есть Лео, а вы где-то рядом»

— Этот вопрос надо задать ему. Конечно, ребята, которые были в своих командах лидерами — Анри, Ибрагимович, — приходили в «Барселону» с теми же амбициями, а там нужно было отойти на второй план. Есть Месси, а вы где-то рядом. И им было непросто, — сказал Александр Глеб.