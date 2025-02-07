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Роналду забил 924-й гол в карьере — в касание замкнув прострел в игре с «Аль-Фейхой»

На 74-й минуте игры с «Аль-Фейхой» в лиге Саудовской Аравии форвард «Аль-Насра» в касание замкнул прострел защитника Навафа Бушаля.

Источник: Спортс"

Португалец в течение карьеры отметился 789 голами на клубном уровне и 135 в составе сборной.

Подробно со статистикой 40-летнего Роналду можно ознакомиться здесь.

Статуя Роналду на Таймс-сквер — в честь 40-летия. Как оценим?