Пепе о поведении Роналду после поражений: «Это спонтанно. Он много работает и многим жертвует — например, временем с семьей. Отсутствие победы расстраивает»

— Как капитан сборной Роналду не всегда был фигурой, на которую смотрели с одобрением. Бывали моменты, когда он первым уходил с поля, оставляя товарищей по команде. Он не любит проигрывать. Это не нравится никому, но у Роналду такой имидж. Как быть с таким поведением Роналду?
— Я думаю, люди должны понять, что Криштиану — человек, который много работает и многим жертвует — например, временем с детьми, женой, семьей. Когда результат не соответствует ожиданиям, те из нас, кто всегда усердно работает… Когда ты отдаешь всего себя, ты всегда ждешь отдачи — победы.
— Это верно.
— Когда этого не происходит, очевидно, мы очень расстраиваемся и реагируем. Это спонтанно, ничего не придумывается заранее. Так что, думаю, это часть его работы, не в последнюю очередь из-за требований, которые он предъявляет к себе и команде, в которой находится, — сказал экс-защитник сборной Португалии.