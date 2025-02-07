Пепе о поведении Роналду после поражений: «Это спонтанно. Он много работает и многим жертвует — например, временем с семьей. Отсутствие победы расстраивает»

— Когда этого не происходит, очевидно, мы очень расстраиваемся и реагируем. Это спонтанно, ничего не придумывается заранее. Так что, думаю, это часть его работы, не в последнюю очередь из-за требований, которые он предъявляет к себе и команде, в которой находится, — сказал экс-защитник сборной Португалии.