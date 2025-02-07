Другие команды делают все возможное, чтобы остановить Лео. В конце концов, сделать это очень сложно. Они проявляют большое уважение к нему, ко всем нам. Для них это тоже привилегия — играть против Лео. Не каждый день удается выйти на поле с лучшим игроком в истории«, — сказал защитник “Интер Майами”.
Альба о Месси: «Для соперников играть против Лео — это тоже привилегия. Не каждый день удается выйти на поле с лучшим в истории»
"Мне посчастливилось знать Лео долгое время, мы прекрасно понимаем друг друга. На поле мы знаем, что сделает другой, просто обменявшись взглядами. Я очень рад, что мы снова играем вместе.