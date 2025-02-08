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В Туле прошел ежегодный турнир по валенкоболу

В Туле прошел третий ежегодный турнир по футболу в валенках «Валенкобол — 2025».

Источник: Спорт РИА Новости

ТУЛА, 8 фев — РИА Новости. Третий ежегодный турнир по футболу в валенках «Валенкобол — 2025» состоялся на малом поле академии профессионального футбольного клуба (ПФК) «Арсенал» в Туле.

Турнир состоялся в формате 4×4, в нем приняли участие 16 команд. Обязательным условием для игроков стало наличие своих валенок. Команды разделили на группы. Длительность каждой встречи составила 10 минут. Участникам предоставили теплые раздевалки и игровые манишки, а зрителям — зажигательную музыку и горячий чай.

«В межсезонье, как правило, футбола никакого нет, болельщикам скучно. Футбольный клуб “Арсенал” делает это (турнир по валенкоболу — ред.), в первую очередь, для них уже третий год подряд. Начиналось все с четырех или пяти команд, а сейчас количество выросло до 16. В этом году к нам приехали команда “Динамо” из Москвы. Мы только за расширение такого формата, чтобы болельщики пообщались», — рассказал РИА Новости специалист по работе с болельщиками ПФК «Арсенал» Михаил Максимов.

По словам Максимова, валенкобол позволяет сохранить позитивную обстановку в период межсезонья и напомнить болельщикам, что совсем скоро начнется новый футбольный сезон.