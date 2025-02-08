В Туле прошел ежегодный турнир по валенкоболу

«В межсезонье, как правило, футбола никакого нет, болельщикам скучно. Футбольный клуб “Арсенал” делает это (турнир по валенкоболу — ред.), в первую очередь, для них уже третий год подряд. Начиналось все с четырех или пяти команд, а сейчас количество выросло до 16. В этом году к нам приехали команда “Динамо” из Москвы. Мы только за расширение такого формата, чтобы болельщики пообщались», — рассказал РИА Новости специалист по работе с болельщиками ПФК «Арсенал» Михаил Максимов.