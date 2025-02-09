«Сьон» уступил «Янг Бойз». Клуб не выиграл ни один из 12 матчей с участием Антона Миранчука

Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук вышел на замену на 60-й минуте встречи. «Сьон» не выиграл ни один из 12 матчей, в которых участвовал хавбек. С ним на поле команда 5 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений.