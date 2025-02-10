Громкий скандал в Турции: соперник «Галатасарая» ушел с поля из-за спорного пенальти. Матч отменен

В матче 23-го тура Турецкой суперлиги произошел инцидент, который вызвал огромный резонанс в футбольном сообществе. Игроки «Адана Демирспор» покинули поле в первом тайме матча против «Галатасарая», выразив протест против решения арбитра.
Спорный пенальти: что произошло на поле
Это была встреча первой и последней команд лиги, и фаворит в начале матча ожидаемо повел в счете. Но сам гол вызвал ожесточенные споры.
На 11-й минуте встречи судья Огузхан Чакыр назначил пенальти в пользу «Галатасарая» после падения Дриса Мертенса в штрафной площади. Игроки «Адана Демирспор» активно возражали, утверждая, что нарушения не было. Однако их протесты не изменили решения арбитра, и Альваро Мората успешно реализовал 11-метровый удар, выведя свою команду вперед.
Решение покинуть поле
После пропущенного гола напряжение нарастало. Но футболисты «Аданы» продолжили матч, а решение об уходе приняли в середине матча во время паузы.
На 29-й минуте форвард гостей Юсуф Бараши без видимых причин сел на газон и поднял руку. А за пару секунд до этого нападающий явно общался с кем-то у своей скамейки запасных — предположительно, Бараши таким образом отреагировал на сигнал, поданный главным тренером Мустафой Алпером Авджи.
Арбитр остановил встречу, а Авджи подозвал к себе капитана Семиха Гюлера. Тот сообщил товарищам по команде, что тренерский штаб решил увести их с поля. «Адана» в полном составе направилась в раздевалку, выражая несогласие с судейским решением. Стадион «Галатасарая» оглушительно свистел вслед соперникам своей команды. После паузы в подтрибунные помещения ушли и арбитры, а затем и футболисты «Галатасарая».
Матч отменен. Решение о дальнейшей судьбе встречи примет лига — скорее всего, «Галатасараю» будет присуждена победа.
Реакция клубов
Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук посчитал, что это была спланированная акция: «Я думаю, что это решение не было спонтанным. Мы этого не ожидали, но, видимо, были люди, которые ждали. Уже предпринимаются попытки выставить турецкий футбол в плохом свете перед внешним миром. Это была одна из них».
«Адана Демирспор» официально пока не называла причин демарша команды, однако бывший вице-президент клуба Метин Коркмаз после игры подчеркнул, что эта акция была адресована арбитрам: «Это не реакция на действия “Галатасарая”, она направлена на MХК (Центральный судейский комитет. — Прим. “СЭ”)».
Не остался в стороне от громкого инцидента и «Фенербахче». Председатель совета директоров клуба Шекип Мостуроглу написал в соцсетях: «Пока организации не выполняют свои законные обязанности, этот театр будет продолжаться. Мы не ждем милости от Турецкой федерации футбола и ее комитетов, а требуем, чтобы они немедленно разрушили эту грязную систему. Пусть помнят, что никто не является незаменимым».
Не первый прецедент
Подобные инциденты не являются редкостью в турецком футболе. Например, в конце 2023 года президент «Истанбулспора» Экмель Фаик Сарыолиоглу увел команду с поля во время матча с «Трабзонспором» после спорного судейского решения.
В том же месяце президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа избил арбитра Халила Мелера — разозлился, когда команда упустила победу на 97-й минуте матча с «Ризеспором», в котором рефери отменил гол столичной команды и удалил их игрока.
Кроме того, в апреле 2024 года «Фенербахче» бойкотировал матч за Суперкубок с «Галатасараем» — «канарейки» выпустили на игру молодежь, а на 1-й минуте увели команду с поля. Руководство клуба подобным образом выступило против местных футбольных властей, требуя их отставки.
После 21 сыгранного матча «Галатасарай» лидирует в чемпионате Турции с 57 очками. Бывшая команда Артема Дзюбы «Адана Демирспор» находится на последнем, 19 месте: у нее в активе всего 5 очков. Два месяца назад с «Аданы» сняли 3 очка из-за проблем с лицензированием.
Автор: Гоша Чернов