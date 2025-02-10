Громкий скандал в Турции: соперник «Галатасарая» ушел с поля из-за спорного пенальти. Матч отменен

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук посчитал, что это была спланированная акция: «Я думаю, что это решение не было спонтанным. Мы этого не ожидали, но, видимо, были люди, которые ждали. Уже предпринимаются попытки выставить турецкий футбол в плохом свете перед внешним миром. Это была одна из них».