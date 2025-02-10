Флик о 4:1 с «Севильей»: «В 1-м тайме “Барса” была хороша, во втором — боролась. В Ла Лиге 3−5 отличных команд, и мы в их числе»

"Хочу отметить нашу игру. В первом тайме мы были хороши, а во втором мы сражались. У соперника были быстрые игроки на флангах, и мы хорошо сдерживали их. Мы были терпеливы.
Мы ожидаем, что Араухо пройдет тесты завтра. Надеемся, что у него нет ничего серьезного — по крайней мере, все выглядит именно так.
Фермин забил важный гол, а затем был удален… Это напряжение. Такое случается. Это хороший урок на будущее.
В Ла Лиге есть три, четыре или пять очень хороших команд, и мы в их числе«, — сказал главный тренер “Барселоны”.