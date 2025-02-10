Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Флик о 4:1 с «Севильей»: «В 1-м тайме “Барса” была хороша, во втором — боролась. В Ла Лиге 3−5 отличных команд, и мы в их числе»

«Барселона» выиграла со счетом 4:1 в матче 23-го тура Ла Лиги. С 62-й минуты каталонцы играли в меньшинстве после удаления Фермина Лопеса, вышедшего на замену в перерыве. В первом тайме травму получил защитник Рональд Араухо.
Источник: Спортс"

"Хочу отметить нашу игру. В первом тайме мы были хороши, а во втором мы сражались. У соперника были быстрые игроки на флангах, и мы хорошо сдерживали их. Мы были терпеливы.

Мы ожидаем, что Араухо пройдет тесты завтра. Надеемся, что у него нет ничего серьезного — по крайней мере, все выглядит именно так.

Фермин забил важный гол, а затем был удален… Это напряжение. Такое случается. Это хороший урок на будущее.

В Ла Лиге есть три, четыре или пять очень хороших команд, и мы в их числе«, — сказал главный тренер “Барселоны”.