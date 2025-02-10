Конте об 1:1 с «Удинезе»: «Наполи» заслуживал большего. Если не реализуешь моменты — будут проблемы"

У «Удинезе» очень мощная команда с мастеровитыми игроками, которые, полагаю, скоро перейдут в большие клубы. Мы делали то, что обычно делаем — высоко прессинговали, но у них есть такие игроки, как Лукка (рост форварда — 201 см — Спортс«), который доминирует на втором этаже и всегда опасен», — сказал тренер «Наполи».