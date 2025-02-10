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Тренер «Севильи» о фоле на Соу в матче с «Барсой»: «Явный пенальти»

Андалузцы проиграли дома «Барселоне» в рамках Ла Лиги со счетом 1:4.

Источник: Спортс"

"Мы отлично провели первый тайм. Знали, как нужно не только терпеть, но и контратаковать. Жаль, что не реализовали два момента. Жаль, что они забили быстрый гол во втором тайме, выйдя вперед 2:1.

На Соу был явный пенальти, на мой взгляд. А когда счет стал 1:3, все было кончено«, — сказал тренер “Севильи”.

На 54-й минуте защитник «Севильи» Джибриль Соу упал в штрафной гостей после того, как Жюль Кунде коснулся его спины. Главный арбитр матча Алехандро Эрнандес Эрнандес не стал назначать пенальти, несмотря на то, что игроки хозяев требовали 11-метровый.

Следующая атака «Барселоны» после этого эпизода стала голевой — на 55-й минуте забил Рафинья. После пропущенного гола футболисты «Севильи» вновь стали требовать пенальти за падение Соу.