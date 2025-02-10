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Игонин о Соболеве в «Зените»: «Оценивал бы не только по голам. Отыграет 80% матчей во втором круге в основе — тогда это все было бы оправданно»

В 12 матчах сезона Мир РПЛ форвард не отметился результативными действиями.

Источник: Sports

«В оценке уровня Соболева я бы не ориентировался только на голы, потому что в “Зените” все-таки игра не выстраивается вокруг одного футболиста. Сине-бело-голубые спокойно могут играть без лидеров. Многие игроки забивают голы, находятся в числе бомбардиров, поэтому мне бы не хотелось его оценивать по голам. Многое же от партнера зависит.

Но я думаю, что если во втором круге Соболев отыграет 80% матчей в основном составе, то тогда это все было бы для него оправданно и он сделал действительно правильный шаг«, — сказал экс-капитан “Зенита”.