Игонин о Соболеве в «Зените»: «Оценивал бы не только по голам. Отыграет 80% матчей во втором круге в основе — тогда это все было бы оправданно»

«В оценке уровня Соболева я бы не ориентировался только на голы, потому что в “Зените” все-таки игра не выстраивается вокруг одного футболиста. Сине-бело-голубые спокойно могут играть без лидеров. Многие игроки забивают голы, находятся в числе бомбардиров, поэтому мне бы не хотелось его оценивать по голам. Многое же от партнера зависит.