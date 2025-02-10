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«Комаров — главный талант “Ростова” и первый, кто может уехать в Европу. У него огромный потенциал для роста». Мохеби о хавбеке

— Ты играл в товарищеском матче против сборной России почти два года назад. Теперь ты в РПЛ. Можешь оценить уровень сборной нашей страны?

Источник: Спортс"

— Думаю, у России очень сильная команда. С парнями вроде Головина и Миранчука это будет одна из сильнейших сборных после возвращения на международный уровень. У нас в «Ростове» играет Иван Комаров. Думаю, он в будущем станет…

— Новым Головиным?

— Возможно. У него огромный потенциал для роста. Но все зависит от него: как он будет работать и к чему стремиться. Я бы сказал, что Комар — главный талант «Ростова» и первый, кто может уехать в Европу.

— Кто еще?

— Щетинин, Лангович, Мелехин. Все они молодые и талантливые парни. Вопрос в том, хотят ли они сами уехать в Европу, — сказал полузащитник «Ростова».