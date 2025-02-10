Роналду остается в «Аль-Насре» до 2026 года. 1000 голов — в Саудовской Аравии?

Другая задача, которую Криштиану поставил перед собой, — персональная. И более чем амбициозная. «Моя цель — 1000 голов. Может, буду играть до 41 года, но я хочу этого. Лишь бы не было травм. И вот еще что: все мои голы есть на видео, так что я могу доказать, что я их забил!» — говорил Роналду прошлым летом на своем YouTube-канале.