Роналду остается в «Аль-Насре» до 2026 года. 1000 голов — в Саудовской Аравии?

Криштиану Роналду продлил контракт с «Аль-Насром» до 2026 года, об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира. Переговоры саудовского клуба и португальского форварда начались несколько недель назад. Прежнее соглашение 40-летнего Роналду действовало до июня 2025-го.
Дорога на ЧМ-2026
По словам Скиры, основная цель, которую преследует Роналду, — участие в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. «Если он сыграет в 2026 году, то установит рекорд, став первым игроком, выступавшим на шести разных чемпионатах мира», — заявил итальянец.
Сам Криштиану пока избегает разговоров о ЧМ-2026. Разве что в сентябре прошлого года заявил, что об этом еще рано думать. «Чувствую себя хорошо. Но я не могу ответить на вопрос про 2026-й. Я живу моментом — сейчас он очень позитивный. Мы попытаемся добиться успеха в Лиге наций. Но 2026 год? До него еще далеко», — цитировал Роналду Bolavip.
Юбилей в «Аль-Насре»
Другая задача, которую Криштиану поставил перед собой, — персональная. И более чем амбициозная. «Моя цель — 1000 голов. Может, буду играть до 41 года, но я хочу этого. Лишь бы не было травм. И вот еще что: все мои голы есть на видео, так что я могу доказать, что я их забил!» — говорил Роналду прошлым летом на своем YouTube-канале.
Укол про видео, очевидно, направлен в сторону Пеле — ныне покойный легендарный бразилец утверждал, что забил за карьеру 1283 мяча. Однако с доказательствами проблемы — действительно, далеко не каждый гол был зафиксирован.
В свежем февральском интервью Роналду намекнул, что уже не так яростно настроен на заветную тысячу. «Если я закончу с 920, 925 голами, для меня это не будет иметь никакого значения. Я лучший в истории. Точка. Если я дойду до 1000 голов — отлично. Если нет — тоже хорошо. Цифры не лгут», — считает Криштиану.
При этом в «Аль-Насре» мечтают, чтобы Роналду отметил 1000-й гол именно в Саудовской Аравии. «Я уверен, что он забьет тысячу мячей во время выступлений за “Аль-Наср”. По этому поводу мы устроим большой праздник», — сказал коммерческий директор «Аль-Насра» Жорди Дюранте в беседе с Metaratings.
На 10 февраля на счету Роналду 924 гола — до 1000-го ему осталось 76. Португалец выступает за «Аль-Наср» с 2023 года и успел за это время забить 88 мячей.
Автор: Артем Белинин