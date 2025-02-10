В ПАОКе опровергли информацию об уголовном деле в отношении футболиста Оздоева

«Был издан судебный приказ о запрете на один матч, который автоматически вступил в силу по запросу прокурора, расследующего дело. Он основан на заявлении АЕКа, который традиционно пытается использовать все уловки против нас. В среднем заседание суда проходит через 2−3 года после инцидента», — отметил клуб.