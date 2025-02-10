В ПАОКе опровергли информацию об уголовном деле в отношении футболиста Оздоева

АФИНЫ, 10 февраля. /ТАСС/. Российскому полузащитнику греческого футбольного клуба ПАОК Магомеду Оздоеву не грозит уголовное преследование за стычку с болельщиками АЕКа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ПАОКа.
Ранее портал SNDA сообщил, что Оздоев пропустил матч 22-го тура чемпионата Греции против ОФИ из-за отстранения от команды. Портал Enswi отметил, что против футболиста, его четырех одноклубников и технического персонала команды возбудили уголовное дело. Среди обвиняемых называется главный тренер ПАОКа румын Рэзван Луческу. Источник уточняет, что всем участникам грозит лишение свободы на срок не менее трех месяцев и денежный штраф.
«Уголовное дело возбуждено не против Оздоева, а против всей команды ПАОК, эта словесная перепалка была спровоцирована тремя фанатами АЕКа, — говорится в заявлении клуба. — Ни к одному из игроков не было применено дисциплинарное взыскание, и никаких дальнейших наказаний не ожидается».
«Был издан судебный приказ о запрете на один матч, который автоматически вступил в силу по запросу прокурора, расследующего дело. Он основан на заявлении АЕКа, который традиционно пытается использовать все уловки против нас. В среднем заседание суда проходит через 2−3 года после инцидента», — отметил клуб.
Оздоеву 32 года, он выступает за ПАОК с лета 2023 года. В составе команды игрок провел 83 матча, в которых отметился 9 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Вместе с клубом Оздоев стал чемпионом Греции в прошлом сезоне.
ПАОК занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Греции. На счету команды 40 очков по итогам 22 туров. Также за ПАОК выступает российский нападающий Федор Чалов. АЕК идет вторым в таблице (46 очков).