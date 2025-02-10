«Амкар» подписал трех новичков

Дмитрий Калайда приехал в Пермь на правах аренды. Он тоже полузащитник. В прошлом сезоне сыграл 15 матчей в нашей группе за «Пари НН-2», в которых отметился пятью забитыми мячами и одной голевой передачей. Также имеет в активе один матч за главную команду в Кубке России. Аренда рассчитана до конца ноября этого года.