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Диаш о Мбаппе: «Сити» играл против него много раз. Угрозой был не только он — были Неймар и Месси. Чем надежнее мы будем в обороне, тем комфортнее будет игра с «Реалом»

«Манчестер Сити» и «Реал» проведут два матча в плей-офф Лиги чемпионов. Первая игра пройдет 11 февраля, вторая — 19 февраля.

Источник: Спортс"

«Мы играли против него много раз, и даже тогда угрозой был не только он. В какой-то момент [в “ПСЖ”] был Неймар, затем [Лионель] Месси.

Так что у нас были встречи с командами, обладающими вариативностью в плане игроков, которые могут сделать разницу. На этом этапе Лиги чемпионов это есть у «Мадрида» и у всех остальных.

Мы знаем, что у них есть способность быть более гибкими, чем большинство других команд, возможно. Поэтому мы должны быть действительно хороши и более надежны в обороне.

Чем надежнее мы будем, тем комфортнее будем чувствовать себя в игре«, — сказал защитник “Манчестер Сити”.

Диаш об ЛЧ: «Не ощущаю атмосферы противостояния Холанда и Мбаппе. Это матч “Сити” и “Реала” — в командах много громких имен».