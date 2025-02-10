Диаш о Мбаппе: «Сити» играл против него много раз. Угрозой был не только он — были Неймар и Месси. Чем надежнее мы будем в обороне, тем комфортнее будет игра с «Реалом»

«Мы играли против него много раз, и даже тогда угрозой был не только он. В какой-то момент [в “ПСЖ”] был Неймар, затем [Лионель] Месси.
Так что у нас были встречи с командами, обладающими вариативностью в плане игроков, которые могут сделать разницу. На этом этапе Лиги чемпионов это есть у «Мадрида» и у всех остальных.
Мы знаем, что у них есть способность быть более гибкими, чем большинство других команд, возможно. Поэтому мы должны быть действительно хороши и более надежны в обороне.
Чем надежнее мы будем, тем комфортнее будем чувствовать себя в игре«, — сказал защитник “Манчестер Сити”.
Диаш об ЛЧ: «Не ощущаю атмосферы противостояния Холанда и Мбаппе. Это матч “Сити” и “Реала” — в командах много громких имен».