Гвардиола не обижается на «Реал» из-за бойкота «Золотого мяча»: «Винисиус тоже провел выдающийся год и заслуживал его. Это как случаи в прошлом, когда за него боролись Месси и Роналду&r

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри получил приз лучшему футболисту года по версии France Football. Представители мадридского клуба бойкотировали мероприятие, узнав, что Винисиус Жуниор не станет лауреатом награды.
На пресс-конференции перед игрой с «Реалом» в Лиге чемпионов главному тренеру «горожан» задали вопрос о том, нет ли у него обиды на мадридцев из-за этого.
«Абсолютно нет. Винисиус тоже провел выдающийся год [как и Родри]. Он его заслуживал. Это как случаи в прошлом, когда за него боролись Месси и Криштиану [Роналду]. Тема закрыта», — сказал Гвардиола.
«Я рад за Родри. Я был там, я праздновал с ним, я был очень рад за него. Я не тратил свое время на размышления [о бойкоте “Реала”]», — добавил испанский специалист.