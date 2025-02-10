Журова о Промесе: «Пусть “Спартак” сам решает, нужна ли ему такая репутация. Я всегда за то, что нарушитель закона должен быть привлечен, если это доказано. Можно вспомнить Кокорина и Мамаева»

Можно сделать опрос, спросить своих болельщиков, хотят ли они этого. И я понятия не имею, может ли как-то негативно сказаться возвращение Промеса на российский спорт и российский футбол. Я бы действительно хотела бы посмотреть на какой-то опрос по этой теме.
Промес висит в информационной повестке столько времени, сколько с ним это все происходит. Я всегда за то, что человек, который нарушил закон, должен быть привлечен. Если, конечно, это доказано. А не пытаться всякими способами увильнуть от наказания.
Можно вспомнить ситуацию с Кокориным и Мамаевым. Люди на камеру совершили преступление, за которое отсидели и вернулись обратно. Но это все-таки другое дело.
Я всегда за то, чтобы давать людям второй шанс, если они искупили свою вину. Но сначала этот человек должен искупить эту вину и получить наказание. Если действительно было какое-то преступление и оно задокументировано", — сказала депутат Государственной думы.