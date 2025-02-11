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В «Браге» подтвердили отмену сделки с «Зенитом» по Саласару. Хавбек вернется в Португалию

Ранее появилась информация, что полузащитник, уже побывавший в расположении «Зенита», вернется в Португалию. «Брага» приняла решение прекратить переговоры с «Зенитом» и отменить сделку из-за рисков при взаимодействии с Россией.

Источник: Спортс"

«Да, это правда», — сообщили в пресс-службе «Браги».

В случае продажи Саласара в «Зенит» португальский клуб выручил бы 15 млн евро и еще 5 млн в виде бонусов.

Трансфер Саласара в «Зенит» из «Браги» сорвался? Что известно.