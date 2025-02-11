Глава судейского комитета ФИФА предложил отменить добивания при пенальти

«Я уже говорил об этом в ходе обсуждений, которые мы провели в Международном совете футбольных ассоциаций: решением является один удар. Как в пенальти после дополнительного времени: добивания нет — либо ты забиваешь гол, либо возобновляешь игру ударом от ворот, и все. И таким образом мы избежим спектакля, который происходит перед пенальти, когда все вокруг штрафной. Они похожи на лошадей у ​​канатов перед началом скачек в Сиене», — заявил он в интервью газете Repubblica.