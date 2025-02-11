Глава судейского комитета ФИФА предложил отменить добивания при пенальти

РИМ, 10 фев — РИА Новости. Председатель судейского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Пьерлуиджи Коллина считает необходимым отменить добивания при пенальти, чтобы уравнять шансы бьющего и вратаря.
«Я уже говорил об этом в ходе обсуждений, которые мы провели в Международном совете футбольных ассоциаций: решением является один удар. Как в пенальти после дополнительного времени: добивания нет — либо ты забиваешь гол, либо возобновляешь игру ударом от ворот, и все. И таким образом мы избежим спектакля, который происходит перед пенальти, когда все вокруг штрафной. Они похожи на лошадей у канатов перед началом скачек в Сиене», — заявил он в интервью газете Repubblica.
Бывший арбитр выразил мнение о том, что сейчас существует чрезмерный разрыв между возможностями нападающего и вратаря.
«В среднем забиваются 75% пенальти, и они часто представляет собой большую возможность, чем та, за которую назначают нарушение. И к тому же есть возможность продолжать игру после отражения вратарем», — сказал глава судейского комитета.