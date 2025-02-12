Анчелотти про 3:2 с «Ман Сити»: «Совершенный матч “Реала”: хорошая защита, эффективная атака. Заслуженная победа»

Игра прошла хорошо. Это был совершенный матч во всех смыслах: мы хорошо защищались, все усердно работали, мы эффективно действовали в атаке, создавали много моментов. Мы не сдались.
Победа заслуженная. Мы атаковали очень опасно, наша четверка действовала очень эффективно. Мы могли добиться большего успеха, моменты появлялись благодаря подвижности и мастерству.
Я бы хотел подчеркнуть, что мы хорошо защищались. Пару раз мы пошли в безумный прессинг и были наказаны«, — сказал главный тренер “Реала” в эфире Movistar.