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Анчелотти про 3:2 с «Ман Сити»: «Совершенный матч “Реала”: хорошая защита, эффективная атака. Заслуженная победа»

"Я спокоен и доволен, конечно. Мы хорошо выступили в первом из двух матчей, мы получили небольшое преимущество, и теперь нас ждет ответный матч.
Источник: Спортс"

Игра прошла хорошо. Это был совершенный матч во всех смыслах: мы хорошо защищались, все усердно работали, мы эффективно действовали в атаке, создавали много моментов. Мы не сдались.

Победа заслуженная. Мы атаковали очень опасно, наша четверка действовала очень эффективно. Мы могли добиться большего успеха, моменты появлялись благодаря подвижности и мастерству.

Я бы хотел подчеркнуть, что мы хорошо защищались. Пару раз мы пошли в безумный прессинг и были наказаны«, — сказал главный тренер “Реала” в эфире Movistar.