Гвардиола о 2:3 с «Реалом»: «Такое случалось уже много раз. “Ман Сити” упустил хороший результат, соперник перевернул игру, когда у нас стало получаться»

Мы будем стараться. Нам эмоционально тяжело, у нас впереди сложные игры. Мы поедем в Мадрид, постараемся сделать так, чтобы у нас было немного больше комбинационной игры, и постараемся пройти дальше«, — сказал главный тренер “Манчестер Сити” в эфире Movistar.