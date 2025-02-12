Гвардиола о камбэке «Реала»: «Не могу дать “Ман Сити” то, что помогло бы справиться с этими ситуациями. В первую очередь виноват я»

"Футболисты принимают решения в моменте: иногда это срабатывает, иногда — нет. Нам не хватило самообладания, чтобы справиться с этой ситуацией. Это случалось уже много-много раз. Нужно поразмыслить, подумать, чтобы в дальнейшем такого не случалось. Нужно быть смелыми и готовиться к следующим матчам.