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Анчелотти о победе над «Сити»: «Cезон начался по-настоящему. Четверка “Реала” в защите даже не тренировалась вместе. Несмотря на чрезвычайность ситуации, удалось из нее кое-что выжать»

Мадридский клуб обыграл «горожан» (3:2) в первом матче за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

"Мы не смогли с ходу выиграть все противостояние, но небольшое преимущество получили. Игра завершилась для нас хорошо, так что мы должны быть рады.

У нас было много моментов, но и «Сити» тоже доставил нам проблем. Теперь надо хорошо подготовиться к ответному матчу. И все же эта победа придает нам уверенности.

Нет, я так не считаю [была ли эта игра лучшей за годы его тренерства в «Реале»]. Это была хорошая игра, и именно такой игры мы и ожидали. Порой недоставало баланса, но при хорошей доле самоотдачи уровень мастерства был очевидным для всех.

Этим путем и хотим идти, и мы на протяжении долгого времени об этом говорили. Вот этот путь. Сейчас сезон начался по-настоящему, и у нас есть действительно хороший результат.

Четверо игравших в защите никогда прежде так не играли и даже не тренировались вместе. Несмотря на чрезвычайность ситуации, кое-что нам удалось из нее выжать«, — сказал главный тренер “Реала” Карло Анчелотти.

«Сити» с пятью ЦЗ защищался хуже «Реала» — с одним. Пепа накрыли абсолютно все проблемы сезона.