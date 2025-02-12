Анчелотти о победе над «Сити»: «Cезон начался по-настоящему. Четверка “Реала” в защите даже не тренировалась вместе. Несмотря на чрезвычайность ситуации, удалось из нее кое-что выжать»

Нет, я так не считаю [была ли эта игра лучшей за годы его тренерства в «Реале»]. Это была хорошая игра, и именно такой игры мы и ожидали. Порой недоставало баланса, но при хорошей доле самоотдачи уровень мастерства был очевидным для всех.