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ФИФА отстранила сотрудника, подозреваемого в совращении несовершеннолетнего

ФИФА отстранила Джека Коулза, подозреваемого в совращении несовершеннолетнего.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила от работы британского сотрудника Джека Коулза, подозреваемого в вовлечении несовершеннолетнего в сексуальные действия, сообщает Sky News со ссылкой на заявление организации.

Ранее газета Miami Herald сообщила, что британец был задержан в США в пятницу федеральными агентами отдела расследований национальной безопасности в отеле, расположенном недалеко от офисов ФИФА в районе Корал-Гейбл. Предположительно, в октябре 2024 года во время рабочей поездки Коулз познакомился с 14-летним мальчиком через приложение для знакомств. Мальчик, как сообщает Miami Herald, сказал британцу, что ему 16 лет, а позже связался с федеральными следователями. На прошлой неделе мужчина пытался встретиться с ребенком снова.

«ФИФА знает о продолжающемся судебном разбирательстве в Майами. Предполагаемые правонарушения являются серьезными и носят личный характер, не связанный с его работой в ФИФА. Этот человек был отстранен от выполнения своих обязанностей немедленно и до дальнейшего уведомления. На данном этапе ФИФА не может дать дальнейших комментариев», — говорится в заявлении.

Также Коулз находится под следствием по обвинению в поездке в США с намерением вступить в незаконные сексуальные отношения с несовершеннолетним.

Отмечается, что Коулз является руководителем проекта в отделе FIFA Sound, который занимается организацией музыкального сопровождения мероприятий и трансляций.