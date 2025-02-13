ФИФА отстранила сотрудника, подозреваемого в совращении несовершеннолетнего

Ранее газета Miami Herald сообщила, что британец был задержан в США в пятницу федеральными агентами отдела расследований национальной безопасности в отеле, расположенном недалеко от офисов ФИФА в районе Корал-Гейбл. Предположительно, в октябре 2024 года во время рабочей поездки Коулз познакомился с 14-летним мальчиком через приложение для знакомств. Мальчик, как сообщает Miami Herald, сказал британцу, что ему 16 лет, а позже связался с федеральными следователями. На прошлой неделе мужчина пытался встретиться с ребенком снова.