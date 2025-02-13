Кассьерра о спаде результативности: «Так бывает: иногда залетает все, а иногда ничего или несколько. Не обращаю внимания на цифры»

— Я уже отвечал на подобный вопрос, когда, наоборот, после низкой результативности стал много забивать. Тогда тоже спрашивали, что поменялось. Ничего не меняется. Я работаю с той же самоотдачей, прилагаю столько же усилий, даже больше. Стараюсь быть полезным в каждом игровом моменте и реализовывать их, когда они возникают.