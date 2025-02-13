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Кассьерра о спаде результативности: «Так бывает: иногда залетает все, а иногда ничего или несколько. Не обращаю внимания на цифры»

— В товарищеских матчах на сборах ты в основном играешь слева в атаке. Можно ли сказать, что твоя позиция теперь поменялась?

Источник: Sports

— По ходу этого сезона и раньше были разные матчи, в которых я где-то смещался на край нападения, где-то играл в центре или занимал позицию «под нападающим». В целом я могу закрыть несколько позиций в линии атаки. Ничего сложного для меня в этом нет.

— У тебя сейчас 6 голов в 18 турах РПЛ. В прошлом сезоне ты забил 21 в 28 матчах. Почему снизилась результативность?

— Я уже отвечал на подобный вопрос, когда, наоборот, после низкой результативности стал много забивать. Тогда тоже спрашивали, что поменялось. Ничего не меняется. Я работаю с той же самоотдачей, прилагаю столько же усилий, даже больше. Стараюсь быть полезным в каждом игровом моменте и реализовывать их, когда они возникают.

Так бывает: иногда залетает все, а иногда ничего или несколько. Не обращаю внимания на цифры. Каждому игроку атаки хочется чаще забивать и отдавать голевые передачи, — сказал форвард «Зенита».