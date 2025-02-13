«Цифры пугают — уже 60!» Как живется в Германии герою «золотой» сборной СССР Савичеву

Наш племянник Саша, который для меня с братом просто Шурик, болеет за «Торпедо» с самого детства! Он всегда на нас ходил. Мы уже не играем, а он до сих пор ни одной игры не пропускает. Всегда докладывает мне, какие новости в «Торпедо». И всегда говорит нам с братом: «Ах, если бы болельщики знали, что мои дядьки Савичевы, брали бы у меня автографы».