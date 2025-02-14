Сарагоса о Винисиусе: «Он пример, я равняюсь на него. Я не похож на него, но моя игра во многом основана на том, что он делает»

В «Реале» много отличных игроков, но прямо сейчас я бы сказал, что Винисиус — пример. Мне нравится, как он играет, я равняюсь на него. Я стараюсь брать от него что-то — я не похож на него, но моя игра во многом основана на том, что делает Винисиус.