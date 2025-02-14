Сарагоса о Винисиусе: «Он пример, я равняюсь на него. Я не похож на него, но моя игра во многом основана на том, что он делает»

"Все хотят играть против футболистов мирового уровня, это нравится всем. Мне нравится играть с ними, мы всегда смотрим на них, в конце концов они лучшие.
В «Реале» много отличных игроков, но прямо сейчас я бы сказал, что Винисиус — пример. Мне нравится, как он играет, я равняюсь на него. Я стараюсь брать от него что-то — я не похож на него, но моя игра во многом основана на том, что делает Винисиус.
Я также могу сказать о Мбаппе, это два больших игрока, хотя по профилю я больше похож на Винисиуса«, — отметил полузащитник “Осасуны”.
Сарагоса об игре с «Реалом»: «Это одна из лучших команд, но сейчас самое время ее одолеть. “Осасуна” хочет порадовать фанатов — если не сможем победить, то постараемся набрать очки.