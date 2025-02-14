Слоту может грозить дисквалификация на 2 матча или более за слова в адрес Оливера после игры с «Эвертоном». FA должна выбрать формат обвинений к понедельнику

У FA есть время до понедельника, чтобы решить, какие обвинения будут предъявлены тренеру — стандартные или нестандартные. В первом случае Арне может грозить дисквалификация на определенное количество игр или штраф — наказание можно будет оспорить. Во втором случае решение о возможных санкциях в отношении Слота будет принято по итогам слушаний, которые займут ближайшие несколько недель.