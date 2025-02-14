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Бен-Йеддер не перешел в «Венецию» из-за проблем вне футбола. Экс-форварда «Монако» обвиняли в сексуальном насилии

Такое решение клуб Серии А принял из-за проблем 34-летнего француза вне футбола, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Источник: Спортс"

12 ноября 2024 года уголовный суд Ниццы признал бывшего форварда «Монако» виновным в сексуальном насилии в состоянии алкогольного опьянения. Его приговорили к двум годам и 6 месяцам тюремного заключения, включая 18 месяцев условно. Позднее он обжаловал это решение.

Бен-Йеддеру также предъявлено обвинение в «изнасиловании, попытке изнасилования и сексуальном насилии» за действия, совершенные летом 2023 года. Это дело все еще расследуется.

Два года условно дали Бен-Йеддеру за сексуальное насилие. Впереди еще суд — с бывшей женой.