Бен-Йеддер не перешел в «Венецию» из-за проблем вне футбола. Экс-форварда «Монако» обвиняли в сексуальном насилии

12 ноября 2024 года уголовный суд Ниццы признал бывшего форварда «Монако» виновным в сексуальном насилии в состоянии алкогольного опьянения. Его приговорили к двум годам и 6 месяцам тюремного заключения, включая 18 месяцев условно. Позднее он обжаловал это решение.
Бен-Йеддеру также предъявлено обвинение в «изнасиловании, попытке изнасилования и сексуальном насилии» за действия, совершенные летом 2023 года. Это дело все еще расследуется.
Два года условно дали Бен-Йеддеру за сексуальное насилие. Впереди еще суд — с бывшей женой.