Юран о сборной Армении: «Конкретного разговора не было. Успел соскучиться по работе, приоритет — РПЛ»

Естественно, успел соскучиться по работе. Любой тренер-максималист скучает по работе. Однако я всегда говорил, что приоритет — РПЛ. Если команда Первой лиги ставит конкретную задачу выхода в РПЛ, могу рассмотреть. Были приглашения из Первой лиги, но без задач — я уже прошел эти этапы", — сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.