Орещук об учебе дочери в лондонском колледже: «С нынешним курсом это очень больно. С перелетами и питанием набегает под сотку тысяч фунтов в год»

— С нынешним курсом это очень больно. 80 тысяч фунтов в год только обучение. С перелетами и питанием набегает под сотку. Я строил дом в Подмосковье — пришлось заморозить. Почти все деньги сейчас уходят на дочку. Чтобы уж дотянула. Не хотим бросать на полпути, — сказал бывший спортивный директор «Динамо», а ныне футбольный агент.