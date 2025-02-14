Лещук о штрафе Дзюбы: «Я бы сидел без зарплаты, если бы говорил все, что думаю. Если штрафовать каждого за оскорбление футболиста в сети, мы бы могли построить академию в любом городе России»

Хочется, чтобы можно было спокойнее высказываться. Если у Артема есть такое мнение, то почему он не может его сказать? Насколько понимаю, все было в рамках приличия, иначе бы интервью не вышло на телевидении. Или нужно про всех говорить только хорошее? Но так не бывает.