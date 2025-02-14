«Барса» трансфер Неймара не рассматривает, форвард может перейти в «Интер Майами» Месси (Хосе Альварес)

Как сообщает журналист El Chiringuito TV Хосе Альварес, Неймар мог оказаться в «Интер Майами» ранее, однако из-за бюрократических сложностей сделка не была завершена, в итоге бразилец вернулся в «Сантос».
Тем не менее вариант с переездом в МЛС остается актуальным для него на следующий сезон, особенно с учетом приближающегося чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США.
Что касается слухов о возвращении в «Барселону»: на данный момент клуб не рассматривает его возвращение — у каталонцев другие приоритеты.