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Гинер о трансферах ЦСКА: «В отличие от других клубов, мы ни о чем не говорим, пока не подписали бумагу. Другие сначала оповещают, потом не берут. Им не стыдно, а мне стыдно»

— Болельщики ЦСКА ждут трансферов.

Источник: Спортс"

— Как только они будут, как что-то получится, [ЦСКА объявит].

Мы, в отличие от многих других клубов, ни о чем не говорим, пока не подписали бумагу. А другие клубы сначала оповещают, потом не берут. Им не стыдно, а мне стыдно.

— Так все-таки: приобретения будут?

— Еще раз: мне стыдно говорить, пока никого не взяли.

Говорить: «Вы знаете, в принципе, договорился с Роналду и Месси. Еще Холанда забираем у “Манчестер Сити”. А потом: “Ой, вы знаете, не получилось”…

Это не про меня. Я делаю, что говорю, — сказал президент ЦСКА Евгений Гинер.