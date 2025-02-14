Гинер о трансферах ЦСКА: «В отличие от других клубов, мы ни о чем не говорим, пока не подписали бумагу. Другие сначала оповещают, потом не берут. Им не стыдно, а мне стыдно»

— Как только они будут, как что-то получится, [ЦСКА объявит].
Мы, в отличие от многих других клубов, ни о чем не говорим, пока не подписали бумагу. А другие клубы сначала оповещают, потом не берут. Им не стыдно, а мне стыдно.
— Так все-таки: приобретения будут?
— Еще раз: мне стыдно говорить, пока никого не взяли.
Говорить: «Вы знаете, в принципе, договорился с Роналду и Месси. Еще Холанда забираем у “Манчестер Сити”. А потом: “Ой, вы знаете, не получилось”…
Это не про меня. Я делаю, что говорю, — сказал президент ЦСКА Евгений Гинер.