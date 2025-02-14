Новый дивизион для молодежи и свежий формат в регионах. ЮФЛ продолжает эволюционировать

В отличие от революции, произошедшей в МФЛ, в федеральных дивизионах ЮФЛ изменения, можно сказать, косметические. Напомним, что в первом в истории розыгрыше в лиге участвовали представители 12 академий, затем долгое время команд было 14. И вот перед стартом первого сезона по системе «весна-осень» в 2024 году в федеральные дивизионы добавили сразу четверых дебютантов. Некоторые тут же проявили себя: петербургский «Алмаз-Антей» добрался до медалей в ЮФЛ-1 и стал четвертым в ЮФЛ-2, в этих же возрастах в топ-10 попала столичная «Родина». Но в ходе сезона были выявлены и недостатки такого увеличения количества команд и матчей.