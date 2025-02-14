Новый дивизион для молодежи и свежий формат в регионах. ЮФЛ продолжает эволюционировать

ЮФЛ, запущенная РФС в 2019 году, за короткий срок превратилась в один из самых успешных и быстро развивающихся проектов нашего футбола. И, что немаловажно, приносящих плоды в виде новых выпускников, пополняющих составы профессиональных клубов.
При этом главный юношеский турнир России постоянно эволюционирует: увеличивается количество возрастов, появляются межрегиональные лиги, присоединяется Молодежная футбольная лига, создаются соревнования среди девушек. И если первоначально развитие происходило в основном путем расширения, то в последние годы количественные изменения сменились на качественные. Например, в 2024-м ЮФЛ полностью перешла на систему проведения первенств по системе «весна-осень».
Что нового ждет участников и болельщиков в следующем сезоне?
Один плюс один
Схема проведения турнира в МФЛ изначально была самой громоздкой. Еще до момента интеграции лиги в структуру ЮФЛ в чемпионате молодежек стало участвовать 20 команд, а формула была двухступенчатой. Команды разбивались на две группы по территориальному принципу и после двухкругового розыгрыша делились снова, теперь уже на сильнейших и слабейших.
Сейчас же эта система уходит в прошлое. МФЛ расширяется до 32 команд, но одновременно в ней появляются два дивизиона: А и Б. В первом собраны сильнейшие, разыгрывающие титул, во втором — те, кто хочет оказаться в элите. И теперь в каждой из лиг 16 команд будут проводить двухкруговой турнир. Между дивизионами предусмотрен ежегодный обмен — клубы, занявшие два нижних места в классе сильнейших, выбывают, их места занимают два победителя лиги Б. А 13-я и 14-я команды элиты будут проводить стыковые матчи с 3-й и 4-й из второго дивизиона.
Это, пожалуй, самые заметные перемены во всей системе ЮФЛ. Кто же войдет в состав обновленных молодежных лиг? В дивизионе А сезон-2025 начнут действующие обладатели титула из ЦСКА, равно как и призеры предыдущего розыгрыша — «Зенит» и «Краснодар». А также «Спартак», «Локомотив», «Динамо», «Ростов», «Сочи», «Акрон-Академия Коноплева», «Факел», «Балтика», «Рубин», «Крылья Советов», «Ахмат», «Урал» и «Пари Нижний Новгород».
В дивизион Б из прежних участников вошли «Чертаново» и «Строгино» плюс «Мастер-Сатурн». А также 13 новичков: «Торпедо» и «Родина», петербургские СШОР «Зенит», «Кировец-Восхождение», «Алмаз-Антей» и представляющий область «Ленинградец», а также махачкалинское «Динамо», «Чайка» из Ростовской области, «Ротор», «Арсенал», «Шинник», «Черноморец» и подольский «Витязь».
Три по 16
В отличие от революции, произошедшей в МФЛ, в федеральных дивизионах ЮФЛ изменения, можно сказать, косметические. Напомним, что в первом в истории розыгрыше в лиге участвовали представители 12 академий, затем долгое время команд было 14. И вот перед стартом первого сезона по системе «весна-осень» в 2024 году в федеральные дивизионы добавили сразу четверых дебютантов. Некоторые тут же проявили себя: петербургский «Алмаз-Антей» добрался до медалей в ЮФЛ-1 и стал четвертым в ЮФЛ-2, в этих же возрастах в топ-10 попала столичная «Родина». Но в ходе сезона были выявлены и недостатки такого увеличения количества команд и матчей.
— На мой взгляд, 18 участников — многовато, — говорил осенью «СЭ» директор академии «Локомотива» Дмитрий Балашов. — Особенно с учетом непростой логистики в ряде регионов и отъездов игроков в национальные команды. На собрании представителей клубов с участием руководителя департамента РФС по сборным Андрея Лексакова было высказано пожелание больше времени уделять тренировочному процессу. Много игр, конечно, хорошо, но для взрослых, у детей все-таки немного не так.
Проведя анализ прошедшего сезона, в РФС решили, что оптимальным выходом будет сократить число участников до 16. Столько же команд, напомним, будет с нового розыгрыша в каждом из дивизионов МФЛ (да и взрослая премьер-лига состоит из 16 клубов). В итоге организаторы попрощались с двумя худшими по спортивным результатам академиями — песчанокопская «Чайка» (два 15-х и 18-е место) возвращается в межрегиональные дивизионы ЮФЛ, а столичный ФШМ (два 17-х и 18-е место) отправляется в московские юношеские турниры.
Таким образом, в новом розыгрыше федеральных лиг выступят «Краснодар», «Зенит», «Алмаз-Антей» и СШОР «Зенит», «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Родина», «Чертаново» и «Строгино», «Мастер-Сатурн», «Ростов», «Рубин», «Акрон-Академия Коноплева» и «Урал».
Минус «единица»
А вот в межрегиональных соревнованиях грядут структурные перемены. Основное из которых — упразднение регулярного турнира в рамках ЮФЛ-1. Причины такого шага подробно пояснил в ноябре генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
— Если федеральные дивизионы ЮФЛ не претерпят существенных изменений, то необходимость изменений в соревнованиях межрегиональных ЮФЛ-1 связана с тем, что к 18-летнему возрасту в основной массе школ ключевые игроки уже подписывают профессиональные контракты, уходят в команды федеральной ЮФЛ или в профессиональный футбол, — отмечал Митрофанов. — С точки зрения подготовки резерва конкурентность снижается, интенсивность падает, поэтому именно в этом возрасте соревнование претерпит изменения. Соревнования межрегиональных ЮФЛ в возрастах до 16 и до 17 лет будут проходить в том же формате, в каком и проходили.
При этом упразднение ЮФЛ-1 все-таки будет не полным. По данным «СЭ», на Северо-Западе, в Центре и Приволжье пройдут соревнования среди игроков старшего возраста под эгидой ЮФЛ. Также в РФС декларировали продолжение работы по стимулированию клубов к работе со своими воспитанниками. Так, в обозримом будущем запланировано поэтапное введение ограничений на использование игроков, не являющихся воспитанниками клубов, и одновременно с этим требований по заявке «доморощенных футболистов».
Что касается состава участников, то он изменится незначительно. Планируется, что в ЮФЛ Северо-Запад и ЮФЛ Сибирь выступят по 10 команд, в ЮФЛ Дальний Восток — 9, в ЮФЛ Приволжье — 12, в ЮФЛ Центр — 15 и ЮФЛ Юг — 14. Окончательные списки участников уже доступны на сайте ЮФЛ, а календарь сезона и даты проведения матчей будут утверждены РФС в ближайшие недели.
Антон Бабошин