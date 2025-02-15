Росси о Фергюсоне на своем прощальном матче: «Он относится ко мне как к Роналду, хотя я не так много сделал в “МЮ”. Он сразу согласился, я очень горжусь этим»

Фергюсон подписал Росси в «Юнайтед» в 2004 году, когда игроку было 17 лет. Итальянец провел много времени в арендах и не смог добиться значительного успеха в «МЮ». Летом 2007 года его продали в «Вильярреал».
"Я очень горжусь тем, что мой первый профессиональный тренер, сэр Алекс Фергюсон, будет там.
Я очень счастлив, он будет там в качестве тренера. Он был моим первым тренером, я подписал контракт [с «МЮ»], когда мне было 17 лет.
Я провел с ним всего три года и мало играл, но он сразу согласился. Это показывает, какой он человек. Я не так много сделал в «Юнайтед», но он относится ко мне как к Роналду", — сказал Росси.