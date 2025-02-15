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Росси о Фергюсоне на своем прощальном матче: «Он относится ко мне как к Роналду, хотя я не так много сделал в “МЮ”. Он сразу согласился, я очень горжусь этим»

Ранее стало известно, что 38-летний нападающий проведет прощальный матч во Флоренции. Игра пройдет 22 марта на домашнем стадионе «Фиорентины», за которую итальянец выступал с 2013 по 2017 год. Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» приедет на матч.
Источник: Спортс"

Фергюсон подписал Росси в «Юнайтед» в 2004 году, когда игроку было 17 лет. Итальянец провел много времени в арендах и не смог добиться значительного успеха в «МЮ». Летом 2007 года его продали в «Вильярреал».

"Я очень горжусь тем, что мой первый профессиональный тренер, сэр Алекс Фергюсон, будет там.

Я очень счастлив, он будет там в качестве тренера. Он был моим первым тренером, я подписал контракт [с «МЮ»], когда мне было 17 лет.

Я провел с ним всего три года и мало играл, но он сразу согласился. Это показывает, какой он человек. Я не так много сделал в «Юнайтед», но он относится ко мне как к Роналду", — сказал Росси.