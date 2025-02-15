Роналдо об уходе из «Барсы»: «Это был удар под дых. У них давняя проблема с менеджментом, Ривалдо, Роналдиньо и Неймар тоже ушли по-плохому»

Форвард выступал за каталонский клуб с 1996 по 1997 год. Он рассказал в интервью Ромарио, что, проведя «впечатляющий» сезон, он достиг договоренности о продлении контракта с руководством клуба, но «пять дней спустя» ему сказали, что это невозможно. В итоге он перешел в «Интер».