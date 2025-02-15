Филипп Лам: «Если “Байер” не победит “Баварию”, чемпионат окончен. Но достижения Хаби впечатляют, теперь команда всегда хочет бороться за титул»

— Мне бы хотелось, чтобы гонка за чемпионство оставалась захватывающей до самого конца. Но игра в субботу может оказаться решающей.
«Байер» играет дома с «Баварией», отставая на 8 очков. Поэтому «Байер» должен победить. В противном случае чемпионат окончен. Я в этом абсолютно убежден.
Но будет чертовски сложно, даже если «Байер» победит. Тем не менее я нахожу впечатляющими достижения Хаби Алонсо в Леверкузене. Благодаря ему команда получила новое представление о себе. Она всегда хочет бороться за чемпионство, — сказал экс-игрок «Баварии».