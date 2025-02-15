Филипп Лам: «Если “Байер” не победит “Баварию”, чемпионат окончен. Но достижения Хаби впечатляют, теперь команда всегда хочет бороться за титул»

Но будет чертовски сложно, даже если «Байер» победит. Тем не менее я нахожу впечатляющими достижения Хаби Алонсо в Леверкузене. Благодаря ему команда получила новое представление о себе. Она всегда хочет бороться за чемпионство, — сказал экс-игрок «Баварии».