Мареска про 0:3 с «Брайтоном»: «Худший матч “Челси” при мне. Но в плане контроля игры и владения мячом мы справились. Мы на 4-м месте и боремся за еврокубки»

В плане контроля игры и владения мячом мы справились. Но я говорил перед игрой, что когда у тебя нет никого, кто мог бы представлять угрозу, нужно искать другие решения. Речь идет не только о моментах.
Есть много вещей, которые мы должны делать лучше. У нас впереди еще много матчей, и мы все еще находимся в хорошем положении. Сейчас у нас такой момент, когда мы чувствуем, что можем легко пропустить и не забить. До гола у них было не так много моментов.
Мне жаль болельщиков. Это не та игра, которую мы должны показывать, особенно на таком отрезке сезона. Нам нужно держаться вместе.
Я всегда чувствую давление. Сегодня худшая игра при мне. Но мы все еще на четвертом месте и в борьбе за еврокубки«, — сказал тренер “Челси”.