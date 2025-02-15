Мареска про 0:3 с «Брайтоном»: «Худший матч “Челси” при мне. Но в плане контроля игры и владения мячом мы справились. Мы на 4-м месте и боремся за еврокубки»

Есть много вещей, которые мы должны делать лучше. У нас впереди еще много матчей, и мы все еще находимся в хорошем положении. Сейчас у нас такой момент, когда мы чувствуем, что можем легко пропустить и не забить. До гола у них было не так много моментов.