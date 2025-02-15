Гранат о «Динамо»: «Не спешит усиливать оборону, есть перекос в атаку. Надеюсь, что они и “Спартак” навяжут борьбу за чемпионство»

«Хотелось бы, чтобы “Динамо” и “Спартак” смогли навязать соперникам борьбу за чемпионство. Особенно “Динамо”, но “Спартак” более стабильно завершил первую часть чемпионата, и, мне кажется, он более стабильно начнет весеннюю часть сезона.
У «Динамо» все‑таки есть перекос в атаку, и в команде не спешат усиливать линию обороны. Тем не менее хотелось бы, чтобы обе команды показывали яркий футбол и навязали «Краснодару» и «Зениту» борьбу за чемпионство. Надеюсь на это«, — сказал бывший защитник “Динамо” и “Спартака”.