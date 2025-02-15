Рахимов об 1:4 с КНДР: «Корейцы показали, что скорость и организация — их сильные качества. У “Рубина” есть проблемы, нужно было реализовывать моменты»

Огромное количество моментов было у нас, их нужно было реализовывать. Уже в первом тайме нужно было вести в три мяча, тогда бы этого обескураживающего счета не было. Но пропустили в конце первого тайма и в начале второго. Корейцы показали, что скорость и организация — их сильные качества.