«Если “Динамо” пригласит Карпина, с ним можно решить задачу чемпионства. Ему пора возглавить более серьезную команду». Чернышов о тренере

Карпин заслуживает приглашения в большой клуб. Он не боится давления, это боец с сильным характером. Только приглашение в ЦСКА не могло бы, наверное, им рассматриваться. Тот же «Зенит» его бы заинтересовал, он бы не обращал внимания на все рассуждения из-за этого. Я знаю Карпина, что он в последнюю очередь обращает внимание на то, что о нем говорят и думают«, — сказал бывший футболист “Динамо” и “Спартака”.