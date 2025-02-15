«Многие агенты платят родителям футболистов за подписание. Доходит до пяти миллионов рублей!» Орещук о работе с молодыми игроками

— Неужели кто-то дает?
— Я — нет. Но многие агенты сейчас платят футболистам за подписание. Доходит до пяти миллионов рублей!
— Молоденькому футболисту?!
— Не ему. Родителям. Я сталкивался неоднократно. Папа с мамой говорят: «Мы готовы. Вот эти дают нам столько-то. А вы сколько?» — «Подождите, мы еще даже не познакомились». — «Вы заплатите, и по ходу будем знакомиться…».
— В финансовые отношения с родителями вы не вступали?
— Ни разу, — сказал бывший спортивный директор «Динамо», а ныне футбольный агент.