Не знаю ничего про уровень сборной Замбии, но, думаю, команда неплохая, в Африке много приличных игроков. Ну, а Беларусь, естественно, тоже хороший соперник. С ними мы уже недавно играли, хорошо знаем их", — сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.
Тарханов о матче с Нигерией: «Увидим реальный уровень сборной России. Достойнейший соперник»
"В этом году у сборной России матчи совсем другого уровня. Нигерия — достойнейший соперник, будет очень интересно. Это именно тот матч, где мы сможем увидеть реальный уровень сборной России.