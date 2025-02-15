Тарханов о матче с Нигерией: «Увидим реальный уровень сборной России. Достойнейший соперник»

Не знаю ничего про уровень сборной Замбии, но, думаю, команда неплохая, в Африке много приличных игроков. Ну, а Беларусь, естественно, тоже хороший соперник. С ними мы уже недавно играли, хорошо знаем их", — сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.