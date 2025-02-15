Роналдо: «Винисиус невероятен в “Реале”, но не может показать тот же уровень в сборной. Нужно найти способ, чтобы команда играла на него и Неймара»

Что касается Винисиуса, он подчеркнул, что то, что он делает в «Реале», — это «нечто невероятное», хотя в сборной «он не может показать тот же уровень игры». По мнению Роналдо, эта разница в эффективности во многом зависит от главного тренера Доривала Жуниора, ведь «именно он отвечает за поиск наилучших схем и игроков».