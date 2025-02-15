Оказывается, Абрамович погубил русский клуб, хотя сделал великим «Челси»: из-за него исчез легендарный «Спартак»

В истории России было много самобытных и интересных футбольных клубов. Но один из них выделялся даже на общем пестром фоне. Его имя — «Спартак-Чукотка».
Необычный симбиоз красно-белого сообщества и заполярного региона существовал всего три сезона. Но за этот короткий срок клуб успел оставить о себе добрую память.
Играли под защитой омоновцев
История «Спартака-Чукотки» началась в 1998 году. Основателями клуба стали губернатор Чукотского АО Александр Назаров, легендарный тренер Олег Романцев и еще один тренер Анатолий Шелест. Однажды они играли в футбол под эгидой Совета Федерации, и в перерыве Назаров предложил Романцеву и Шелесту организовать собственную команду на северные деньги. Те, недолго думая, согласились.
Так появился «Спартак-Чукотка», который получил базу… в Москве. Этому были два логичных объяснения. Во-первых, новодел рассматривался как фарм-клуб основного «Спартака», где рулил Романцев. Во-вторых, суровые условия Заполярья не позволяли комфортно расположиться футболистам. Да и как летать на матчи, когда от Анадыря до Москвы больше 11 тысяч километров?
В 1998 году «чукчи» заявились в третий дивизион и стали чемпионами в зоне «Москва», а также взяли бронзу на всероссийском финале. Это позволило им стать полноправными участниками второй лиги. Главным тренером команды работал Анатолий Шелест.
Главный тренер «Спартака-Чукотки» Анатолий Шелест (слева) и его помощник Александр Ирхин
Есть легенда: в решающем матче сезона «Спартак-Чукотка» играл с подольской «Красной Горкой», которую курировали криминальные авторитеты. Чтобы обеспечить безопасность футболистов, Назаров якобы лично профинансировал бригаду омоновцев, и она следила за порядком на трибунах. Суровые девяностые, ничего не сказать!
Готовились на Кипре и летали на Чукотку
С 1999 года чукотский клуб с московской пропиской оказался во второй лиге. Покровительство «Спартака» и внимание губернатора благотворно сказались на результатах «чукчей». Команда уверенно выиграла свою зону, потерпев всего три поражения в 36 матчах чемпионата. В том же году «Чукотка» сенсационно добралась до ⅛ финала Кубка России, где, правда, крупно проиграла ЦСКА — 0:3.
Анатолий Шелест вспоминал, как решил подготовить команду ко встрече с топ-клубом. Тренер отправил футболистов на Кипр, где устроил им мини-сборы. В этом был хитрый замысел: армейцы могли подумать, что «Чукотка» сдается заранее, и расслабиться. План сработал, но не до конца: в заснеженной Москве андердог стойко держался до 56-й минуты, а затем пропустил три мяча и вылетел из Кубка.
По сравнению с другими клубами России «Спартак-Чукотка» жил очень недурно. В команде было стабильное финансирование, а лучшие игроки даже поощрялись поездками… в Анадырь. Также Александр Назаров пролоббировал просмотр в клубе для чукотских футболистов. Никто из них, естественно, так и не заиграл на профессиональном уровне.
Жители Чукотки не могли вживую увидеть матчи своей команды. Чтобы они хоть как-то ощущали причастность к ней, на местном телевидении крутили игры в записи. Кассеты с заветной пленкой отправлялись в Анадырь на следующий день после матчей. Есть еще одна легенда: якобы на Чукотке показывали только победы «Спартака» — чтобы чукчи не расстраивались.
Абрамович не захотел помогать команде
В 2000 году «Спартак-Чукотка» играл в первой лиге. К ней команда готовилась с воодушевлением, предвкушая очередное чемпионство. Были приглашены Дмитрий Гунько из «Тюмени», экс-армеец Алексей Бабенко и бразилец Эду, игравший в «Алании». Но…
На Чукотке менялась власть — депутатом Госдумы от региона стал олигарх Роман Абрамович, который имел свои виды на территорию. Губернатор округа Александр Назаров охладел к футбольному клубу и перестал им заниматься. Тренер Анатолий Шелест рассчитывал получить поддержку от Абрамовича. Только вот бизнесмен не стал его слушать.
— Сначала Абрамовича избирали в Думу по просьбе Ельцина. Я даже летал с ним на Чукотку. Агитировал — меня ведь все знали. Тем более я украинец, а там их 80% — приехали на заработки. В тот момент Роман Аркадьич обещал помочь. Когда стал депутатом, я к нему. Он ответил: «Команда губернаторская. Вот пусть губернатор ко мне и обратится». У Назарова были дела важнее, — вспоминал Шелест.
Потеря губернаторского интереса негативно сказалась на результатах «Спартака». В подэлитной лиге чукотский клуб провалился, одержав всего лишь четыре победы в первом круге. Некогда перспективный проект погибал на глазах.
Последний матч «чукчи» проводили в Чите с местным «Локомотивом». К тому моменту команды фактически не существовало: футболисты разбежались кто куда, и даже тренировки проводились не каждый день. Неожиданно на помощь «Чукотке» пришел «Рубин». Казанский клуб оплатил дорогу бедствующей команде.
Зачем? Дело в том, что отказ от игры в Чите аннулировал бы «Спартаку» все результаты в первом туре. «Рубин», который боролся за повышение в классе, обыграл «чукчей», а вот «Торпедо-ЗИЛ» сыграло вничью. Потеря трех важных очков совсем не входила в татарстанские планы — отсюда и внезапная благотворительность.
Правда, она не помогла. В заявку на игру вошли всего 11 футболистов — говорят, что двоих игроков нашли в прямом смысле на улице. Читинцы разгромили бедняг со счетом 7:0, и на этом история команды завершилась. Во втором круге «Спартак-Чукотка» не играл, получив технические поражения 0:3.
— Абрамович стал губернатором, но интереса к «Спартаку» не проявил. Занимался хоккеем в Омске. А команда погибла. Из-за него, — возмущался Анатолий Шелест.
Удивительно, но при этом клуб занял не последнее место. На строчку ниже расположился питерский «Локомотив», дела которого были еще хуже.
Что было потом?
Единственный тренер «Спартака-Чукотки» Анатолий Шелест работал в Латвии и Литве, но большую часть карьеры провел в российских низших лигах. Звездные новички 2000 года разошлись кто куда, и только Дмитрий Гунько до сих пор мелькает в эфире как главный тренер армянского «Урарту». Роман Абрамович купил «Челси» и сделал из него суперклуб. Александр Назаров работал в Счетной палате, после чего ушел из политики и госуправления.
А на Чукотке до сих пор не появилось проекта, который хоть как-то напоминал тогдашний «Спартак». Увы, теперь он вряд ли возможен.
Автор: Дмитрий Панов