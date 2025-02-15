Оказывается, Абрамович погубил русский клуб, хотя сделал великим «Челси»: из-за него исчез легендарный «Спартак»

— Сначала Абрамовича избирали в Думу по просьбе Ельцина. Я даже летал с ним на Чукотку. Агитировал — меня ведь все знали. Тем более я украинец, а там их 80% — приехали на заработки. В тот момент Роман Аркадьич обещал помочь. Когда стал депутатом, я к нему. Он ответил: «Команда губернаторская. Вот пусть губернатор ко мне и обратится». У Назарова были дела важнее, — вспоминал Шелест.