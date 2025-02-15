Неймар разрывает Бразилию после возвращения. Но не футболом

Затем Неймар вышел в старте и провёл 75 минут во встрече с «Новоризонтино» (0:0). А ещё через четыре дня появился в основе на матч с «Коринтиансом» (1:2, 68 минут). Пока что нападающий не отметился результативными действиями. Зато звёздный новичок «Сантоса» уже нашёл причину для недовольств. Ей стали… мячи. «При всём уважении к спонсору, я думаю, им нужно немного доработать мяч. Он очень плох, его нужно улучшить, чтобы помочь нашему чемпионату», — приводит слова Неймара Globo.