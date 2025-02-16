Антонио Кассано: «Роналду слишком много выиграл, чтобы его сравнивали со мной. Меня в “Реале” если и помнят, то из-за меховой куртки на презентации. Меня выгнали от безысходности через 2 года»

«Роналду слишком хорош и слишком много выиграл для того, чтобы его сравнивать со мной. У меня были взлеты и падения. Помните куртку с мехом, в которой я был на презентации в “Реале”? У меня ее украли. Я потом отдельно расскажу, как это произошло.