Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Антонио Кассано: «Роналду слишком много выиграл, чтобы его сравнивали со мной. Меня в “Реале” если и помнят, то из-за меховой куртки на презентации. Меня выгнали от безысходности через 2 года»

«Роналду слишком хорош и слишком много выиграл для того, чтобы его сравнивать со мной. У меня были взлеты и падения. Помните куртку с мехом, в которой я был на презентации в “Реале”? У меня ее украли. Я потом отдельно расскажу, как это произошло.
Источник: Спортс"

Помнят ли меня в «Реале» до сих пор? Разве что из-за этого и помнят.

Если вы подписываете меня, то таким, какой я есть. В своем доме я решаю, как поступать. Вы меня подписали — и теперь решаю я.

Там был президент Флорентино Перес, почетный президент Ди Стефано, технический директор Бутрагеньо. Когда они меня покупали, я сказал: «Спокойно, завтра я приду в пиджаке и галстуке». А потом я надел куртку с мехом.

Сегодня я чувствую отвращение, глядя на себя. У меня был контракт на шесть с половиной лет, но через два года они меня от безысходности выгнали, и я ушел, потому что хотел домой«, — сказал экс-форвард “Реала” в шоу Viva El Fútbol.