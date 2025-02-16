Антонио Кассано: «Роналду слишком много выиграл, чтобы его сравнивали со мной. Меня в “Реале” если и помнят, то из-за меховой куртки на презентации. Меня выгнали от безысходности через 2 года»

Помнят ли меня в «Реале» до сих пор? Разве что из-за этого и помнят.
Если вы подписываете меня, то таким, какой я есть. В своем доме я решаю, как поступать. Вы меня подписали — и теперь решаю я.
Там был президент Флорентино Перес, почетный президент Ди Стефано, технический директор Бутрагеньо. Когда они меня покупали, я сказал: «Спокойно, завтра я приду в пиджаке и галстуке». А потом я надел куртку с мехом.
Сегодня я чувствую отвращение, глядя на себя. У меня был контракт на шесть с половиной лет, но через два года они меня от безысходности выгнали, и я ушел, потому что хотел домой«, — сказал экс-форвард “Реала” в шоу Viva El Fútbol.